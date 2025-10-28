İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycanın 13 universiteti TÜRKÜNİB-ə üzv qəbul edilib

    Elm və təhsil
    • 28 oktyabr, 2025
    • 10:25
    Azərbaycanın 13 universiteti TÜRKÜNİB-ə üzv qəbul edilib

    Azərbaycanın 13 ali təhsil müəssəsi Türk Dövlətləri Təşkilatının Türk Universitetləri Birliyinə (TÜRKÜNİB) üzv qəbul edilib.

    Bu barədə "Report"a Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Azərbaycandan ADA, Mədəniyyət və İncəsənət, Neft və Sənaye, Pedaqoji, Texniki, Turizm və Menecment, Bakı Avrasiya, Odlar Yurdu, Qarabağ və Xəzər universitetləri təşkilatın sıralarına daxil olub.

    Bundan başqa, Bakı Ali Neft Məktəbi, Lənkəran və Naxçıvan dövlət universitetləri də TÜRKÜNİB-ə üzv qəbul edilib.

    Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi Universitet TÜRKÜNİB

