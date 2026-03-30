Азербайджан представлен на конференции Национальной модели ООН в Нью-Йорке

Группа студентов Калифорнийского государственного университета представила Азербайджан на ежегодной конференции Национальной модели ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Постоянного представительства Азербайджанской Республики при ООН в соцсети X.

Отмечается, что для этих студентов в Постоянном представительстве Азербайджана при ООН был проведен дипломатический брифинг.

"Благодарим студентов за их превосходную исследовательскую работу и подготовку и гордимся тем, как они представляли Азербайджан", - говорится в сообщении.