Azərbaycan Nyu-York Milli BMT Modeli Konfransında təmsil olunub
- 30 mart, 2026
- 20:11
Kaliforniya Dövlət Universitetinin bir qrup tələbəsi dünyanın ən qədim və böyük universitetlərarası BMT Modeli konfransı olan illik Nyu-York Milli BMT Modeli Konfransında Azərbaycanı təmsil edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının BMT yanındakı Daimi Nümayəndəliyinin "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.
Bildirilib ki, Azərbaycanın BMT yanındakı Daimi Nümayəndəliyində həmin tələbələr üçün diplomatik brifinq keçirilib:
"Tələbələrə mükəmməl araşdırma və hazırlıqlarına görə minnətdarıq və onların Azərbaycanı təmsil etmə tərzindən qürur duyuruq", - məlumatda qeyd olunub.
The Permanent Mission of the Republic of Azerbaijan to the UN was delighted to host a diplomatic briefing for a group of brilliant students from California State University, who are representing Azerbaijan at the annual New York National Model United Nations Conference (NMUN),… pic.twitter.com/NipnoBvy7q— Azerbaijan UN 🇦🇿 (@AzmissionUN) March 30, 2026