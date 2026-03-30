    Azərbaycan Nyu-York Milli BMT Modeli Konfransında təmsil olunub

    Azərbaycan Nyu-York Milli BMT Modeli Konfransında təmsil olunub

    Kaliforniya Dövlət Universitetinin bir qrup tələbəsi dünyanın ən qədim və böyük universitetlərarası BMT Modeli konfransı olan illik Nyu-York Milli BMT Modeli Konfransında Azərbaycanı təmsil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının BMT yanındakı Daimi Nümayəndəliyinin "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.

    Bildirilib ki, Azərbaycanın BMT yanındakı Daimi Nümayəndəliyində həmin tələbələr üçün diplomatik brifinq keçirilib:

    "Tələbələrə mükəmməl araşdırma və hazırlıqlarına görə minnətdarıq və onların Azərbaycanı təmsil etmə tərzindən qürur duyuruq", - məlumatda qeyd olunub.

    Nyu-York Milli BMT Modeli Konfransı Kaliforniya Dövlət Universiteti Azərbaycanlı Tələbələr Azərbaycanın BMT yanında Daimi Nümayəndəliyi
    Азербайджан представлен на конференции Национальной модели ООН в Нью-Йорке

