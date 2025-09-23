Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере образования

Азербайджан и Турция подписали протокол о сотрудничестве в сфере образования.

Как сообщает корреспондент "Report" из Ханкенди, в церемонии, организованной в Карабахском университете, приняли участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и министр национального образования Турции Юсуф Текин.

Стороны подписали: "Дополнительный протокол к Соглашению между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере образования от 31 октября 2017 года" и "Дополнительный протокол к Протоколу между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере профессионального образования".

Перед церемонией подписания министры ознакомились с Карабахским университетом. Гостям была предоставлена информация о созданной в университете материально-технической базе и учебном процессе.