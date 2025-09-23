Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере образования

    Наука и образование
    • 23 сентября, 2025
    • 11:22
    Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере образования

    Азербайджан и Турция подписали протокол о сотрудничестве в сфере образования.

    Как сообщает корреспондент "Report" из Ханкенди, в церемонии, организованной в Карабахском университете, приняли участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и министр национального образования Турции Юсуф Текин.

    Стороны подписали: "Дополнительный протокол к Соглашению между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере образования от 31 октября 2017 года" и "Дополнительный протокол к Протоколу между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере профессионального образования".

    Перед церемонией подписания министры ознакомились с Карабахским университетом. Гостям была предоставлена информация о созданной в университете материально-технической базе и учебном процессе.

