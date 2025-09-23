İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Azərbaycan və Türkiyə arasında təhsil sahəsində protokol imzalanıb

    Elm və təhsil
    • 23 sentyabr, 2025
    • 11:15
    Azərbaycan və Türkiyə arasında təhsil sahəsində protokol imzalanıb

    Azərbaycan və Türkiyə arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq protokolu imzalanıb.

    "Report"un Xankəndinə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Qarabağ Universitetində təşkil olunan mərasimdə Azərbaycanın elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev ilə Türkiyənin milli təhsil naziri Yusuf Tekin iştirak ediblər.

    Mərasimdə "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2017-ci il 31 oktyabr tarixli Sazişə Əlavə Protokol" və "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında peşə təhsili sahəsində əməkdaşlığa dair Protokola Əlavə Protokol" imzalanıb.

    Qeyd edək ki, imzalama mərasimindən əvvəl nazirlər Qarabağ Universiteti ilə tanış olublar. Qonaqlara universitetdə yaradılan maddi-texniki baza və tədris prosesi barədə məlumat verilib.

    Qarabağ Azərbaycan Türkiyə Təhsil Qarabağ Universiteti
    Foto
    Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере образования

    Son xəbərlər

    11:40

    AİH rəsmisi: "Xarici sərmayələrin cəlbi əsas hədəfimizdir"

    Biznes
    11:32

    Azərbaycanın Uşaq Avroviziya 2025-də təmsilçisinin adı məlum olub

    Mədəniyyət siyasəti
    11:31

    Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri üçün 12 partiya, Tbilisi merliyinə isə 9 namizəd qeydə alınıb

    Region
    11:29
    Foto
    Video

    Gəncənin daxili yollarının əsaslı təmiri işləri yekunlaşmaq üzrədir

    İnfrastruktur
    11:27
    Foto

    İƏT-in Əmək Mərkəzinin iclası keçirilib

    Digər
    11:25

    Arif Əsədov: "Əfsanələr Kuboku"nda iştirakım digər azərbaycanlılar üçün də yol aça bilər"

    Futbol
    11:18
    Foto

    Kərim Vəliyev Belarusda Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının məzarını ziyarət edib

    Hərbi
    11:17
    Foto

    Azərbaycanda şüşə istehsalına investisiya qoyulacaq

    Biznes
    11:16
    Foto

    Azərbaycanda bazalt istehsalına investisiya qoyulacaq

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti