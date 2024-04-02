О нас

Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере текстиля, информационных технологий и услуг

Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере текстиля, информационных технологий и услуг Практически все этапы создания совместного с Турцией профессионального образовательного учреждения завершены.
Наука и образование
2 апреля 2024 г. 17:18
Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере текстиля, информационных технологий и услуг

Практически все этапы создания совместного с Турцией профессионального образовательного учреждения завершены.

Об этом в интервью Report сообщил директор Государственного агентства профессионального образования Джейхун Керемов.

По его словам, планируется совместное управление двумя образовательными учреждениями в сфере текстиля и информационных технологий в Баку и туризма или сервиса в Габале.

Керемов отметил, что все профессиональные предметы в них будут преподавать учителя из Турции в соответствии с турецким куррикулумом, а управление ими будет коллегиальным:

"Конечно, ожидаются определенные различия. Например, в соответствии с профессиональным образованием Турции будет разница в количестве заместителей. Это один из вопросов, обсуждаемых в соглашении. То есть, если в местных учреждениях три заместителя, то в создаваемом учреждении их число будет больше. Есть конкретные должности и новые штатные единицы, связанные с управлением производства. Считаю это инновацией в системе профессионального образования".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Azərbaycan tekstil, İT və xidmət sahəsində birgə əməkdaşlıq edəcək

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
31 марта 2024 г. 12:38
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
30 марта 2024 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi