Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере текстиля, информационных технологий и услуг

Практически все этапы создания совместного с Турцией профессионального образовательного учреждения завершены.

Практически все этапы создания совместного с Турцией профессионального образовательного учреждения завершены.

Об этом в интервью Report сообщил директор Государственного агентства профессионального образования Джейхун Керемов.

По его словам, планируется совместное управление двумя образовательными учреждениями в сфере текстиля и информационных технологий в Баку и туризма или сервиса в Габале.

Керемов отметил, что все профессиональные предметы в них будут преподавать учителя из Турции в соответствии с турецким куррикулумом, а управление ими будет коллегиальным:

"Конечно, ожидаются определенные различия. Например, в соответствии с профессиональным образованием Турции будет разница в количестве заместителей. Это один из вопросов, обсуждаемых в соглашении. То есть, если в местных учреждениях три заместителя, то в создаваемом учреждении их число будет больше. Есть конкретные должности и новые штатные единицы, связанные с управлением производства. Считаю это инновацией в системе профессионального образования".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.