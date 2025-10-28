Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в сфере науки и образования
Наука и образование
- 28 октября, 2025
- 11:47
27 октября министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом.
Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.
В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества и перспективы развития с Израилем в сфере науки и образования.
