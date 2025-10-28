Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в сфере науки и образования

    Наука и образование
    • 28 октября, 2025
    • 11:47
    Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в сфере науки и образования

    27 октября министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом.

    Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

    В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества и перспективы развития с Израилем в сфере науки и образования.

    Azərbaycan və İsrail arasında elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azerbaijan, Israel discuss cooperation in science and education

