Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в сфере науки и образования

27 октября министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества и перспективы развития с Израилем в сфере науки и образования.