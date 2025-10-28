İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Elm və təhsil
    • 28 oktyabr, 2025
    • 11:14
    Azərbaycan və İsrail arasında elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev oktyabrın 27-də İsrailin Azərbaycandakı səfiri Ronen Krausz ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüş çərçivəsində İsraillə elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq və inkişaf perspektivləri müzakirə edilib.

    Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в сфере науки и образования
    Azerbaijan, Israel discuss cooperation in science and education

