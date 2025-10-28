Azərbaycan və İsrail arasında elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
Elm və təhsil
- 28 oktyabr, 2025
- 11:14
Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev oktyabrın 27-də İsrailin Azərbaycandakı səfiri Ronen Krausz ilə görüşüb.
Bu barədə "Report"a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, görüş çərçivəsində İsraillə elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq və inkişaf perspektivləri müzakirə edilib.
