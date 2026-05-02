Аукенова: Cardiff University Kazakhstan открывает доступ к британскому образованию для студентов ЦА

Кампус Cardiff University в Казахстане предоставляет студентам Центральной Азии возможность получить полноценное британское образование, не покидая регион.

Об этом сообщила Report глава приемной комиссии Cardiff University Kazakhstan Ассель Аукенова.

"Наш кампус в Казахстане предлагает такое же британское образование и академические стандарты, как и в Великобритании, давая студентам возможность получить признанную во всем мире квалификацию ближе к дому", - отметила она.

Аукенова подчеркнула, что ключевыми особенностями программ являются акцент на развитии математического мышления и аналитических навыков, а студенты также получают возможность обучаться у преподавателей из Великобритании.

Глава приемной комиссии также сообщила, что университет рассматривает различные образовательные квалификации при поступлении, однако каждая заявка проходит тщательную оценку, чтобы убедиться в готовности абитуриентов к академической нагрузке.

По ее словам, участие в образовательных мероприятиях, в том числе международных выставках, позволяет университету расширять сотрудничество не только внутри Казахстана, но и на международном уровне.