Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Аукенова: Cardiff University Kazakhstan открывает доступ к британскому образованию для студентов ЦА

    Наука и образование
    02 мая, 2026
    • 12:45
    Аукенова: Cardiff University Kazakhstan открывает доступ к британскому образованию для студентов ЦА

    Кампус Cardiff University в Казахстане предоставляет студентам Центральной Азии возможность получить полноценное британское образование, не покидая регион.

    Об этом сообщила Report глава приемной комиссии Cardiff University Kazakhstan Ассель Аукенова.

    "Наш кампус в Казахстане предлагает такое же британское образование и академические стандарты, как и в Великобритании, давая студентам возможность получить признанную во всем мире квалификацию ближе к дому", - отметила она.

    Аукенова подчеркнула, что ключевыми особенностями программ являются акцент на развитии математического мышления и аналитических навыков, а студенты также получают возможность обучаться у преподавателей из Великобритании.

    Глава приемной комиссии также сообщила, что университет рассматривает различные образовательные квалификации при поступлении, однако каждая заявка проходит тщательную оценку, чтобы убедиться в готовности абитуриентов к академической нагрузке.

    По ее словам, участие в образовательных мероприятиях, в том числе международных выставках, позволяет университету расширять сотрудничество не только внутри Казахстана, но и на международном уровне.

    Study in Kazakhstan Казахстан Cardiff University Ассель Аукенова
    Последние новости

    14:47
    Фото

    В Лянкяране стартовал Фестиваль WUF13

    Инфраструктура
    14:38

    Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз примет участие в саммите ЕПС в Ереване

    В регионе
    14:34

    Юрий Гусев: Опыт Азербайджана по восстановлению Карабаха может стать полезным для Украины

    Внешняя политика
    14:28

    Амирбеков: Азербайджан готов удвоить экспорт газа в ЕС, но нужны инвестиции в инфраструктуру поставок

    Энергетика
    14:26
    Фото

    В Баку открылся Международный фестиваль ковра - ОБНОВЛЕНО

    Kультурная политика
    14:20

    Харт: В НАТО хотят прояснить ситуацию с выводом части войск США из Германии

    Другие страны
    14:13

    Мохиуддин: Пакистанская авиакомпания Airblue запускает прямой рейс по маршруту Лахор-Баку

    Внешняя политика
    13:59

    Амирбеков: Кризис вокруг Ормуза показал значимость стратегического энергосотрудничества Баку и Рима

    Внешняя политика
    13:55

    Мариан де Йонг: Посещение Карабаха стало впечатляющим для нидерландской делегации

    Карабах
    Лента новостей