"Cardiff University Kazakhstan" Mərkəzi Asiya tələbələri üçün Britaniya təhsilinə çıxış imkanı yaradır
- 02 may, 2026
- 13:10
"Cardiff University"nin Qazaxıstandakı kampusu Mərkəzi Asiya tələbələrinə regionu tərk etmədən tam Britaniya təhsili almaq imkanı verir.
Bu barədə "Report"a "Cardiff University Kazakhstan"ın qəbul komissiyasının rəhbəri Assel Aukenova məlumat verib.
"Qazaxıstandakı kampusumuz, tələbələrə evə daha yaxın bir yerdə bütün dünyada tanınan kvalifikasiya əldə etmək imkanı verərək, Böyük Britaniyadakı ilə eyni Britaniya təhsilini və akademik standartlarını təklif edir", - o qeyd edib.
A.Aukenova vurğulayıb ki, proqramların əsas xüsusiyyətləri riyazi təfəkkürün və analitik bacarıqların inkişafına diqqət yetirilməsidir və tələbələr həmçinin Böyük Britaniyadan olan müəllimlərdən təhsil almaq imkanı əldə edirlər.
Qəbul komissiyasının rəhbəri həmçinin bildirib ki, universitet qəbul zamanı müxtəlif təhsil kvalifikasiyalarını nəzərdən keçirir, hər bir müraciət hərtərəfli qiymətləndirmədən keçir.
Onun sözlərinə görə, təhsil tədbirlərində, o cümlədən beynəlxalq sərgilərdə iştirak universitetə təkcə Qazaxıstan daxilində deyil, həm də beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığı genişləndirməyə imkan verir.