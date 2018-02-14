Академик: Ученые нескольких стран проводят исследования, связанные с нагорно-карабахским конфликтом

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ "Индийские, кыргызские и литовские ученые проводят исследования, связанные с нагорно-карабахским конфликтом и взятыми Арменией в заложники гражданами Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана заявила академический секретарь отдела общественных наук НАНА, академик Наргиз Ахундова.

Касаясь проблем отдела, Н.Ахундова добавила, что для повышения интереса молодежи к науке нужно ее поощрять: "Для этого нужно еще больше привлекать молодежь к научным исследованиям, писать совместные научные работы".

Н.Ахундова также отметила важность повышения знаний научных кадров и подчеркнула, что ученые отдела должны проводить исследования по новым, не повторяющимся темам и актуальным научным проблемам.