9 июня в Азербайджане пройдет второй этап выпускных экзаменов для девятиклассников

9 июня в Азербайджане состоится второй этап выпускных экзаменов для девятиклассников.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), второй этап выпускных экзаменов пройдет в Гяндже, Лянкяране, Нафталане, Шеки, Сумгаите, Абшероне, Агдаме, Агсу, Астаре, Барде, Билясуваре, Дашкесане, Геранбое, Гёйгёле, Имишли, Кюрдемире, Огузе, Габале, Саатлы, Сабирабаде, Шабране, Шемахе, Тертере, Хачмазе, Евлахе и Зардабе.

Пройдя по ссылке http://eservices.dim.gov.az/sagirdBV/, выпускники должны распечатать лист допуска к экзаменам. Для этого следует установить на компьютер программу Adobe Reader.

Школьники, не имеющие фотографию на удостоверении личности, могут загрузить с сайта ГЭЦ справку, предоставляемую общеобразовательным учреждением для выпускных экзаменов.