Закир Гасанов: Армения привлекает к боевым операциям наемников из Ливана и Сирии

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ "Армения привлекает к боевым операциям наемников из Ливана и Сирии. Азербайджан полностью осведомлен о ситуации на оккупированных территориях". Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

"Эскалация конфликта на линии фронта летом 2014 года, уничтожение боевого вертолета Ми-24 Военно-воздушных сил Армении в ноябре, пресечение попыток армянских вооруженных сил, понесших в последних боях большие потери в живой силе, осуществить диверсии еще раз доказывают силу нашей армии", - сказал он.

З.Гасанов отметил, что Армения пытается скрыть свои потери, однако Азербайджан полностью осведомлен о ситуации на оккупированных территориях: "Ситуация в Армении и на оккупированных территориях очень плачевная. Виной этому является криминальный режим Армении. Нехватка солдат во вражеской армии достигла такого уровня, что армянская сторона на постах для караула размещает гражданских лиц. Помимо этого, армяне к военным операциям привлекают наемников из различных стран, в том числе из ближневосточного региона - Ливана и Сирии".