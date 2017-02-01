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    В результате провокации врага ранен военнослужащий Азербайджана

    Министерство обороны: Будут приняты необходимые ответные меры против подобных действий противника

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 1 февраля армянские вооруженные подразделения, используя автоматическое оружие и гранатометы, в очередной раз нарушили режим прекращения огня на линии фронта.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства обороны, при пресечении провокации врага, в результате обстрела со стороны противника, огнестрельное ранение получил военнослужащий сверхсрочной службы Вооруженных сил Азербайджана, чавуш Исаев Рауф Магомед оглы.

    Ему оказана неотложная медицинская помощь. В настоящее время его состояние стабильное, угрозы для жизни нет. Министерство обороны заявляет, что будут приняты необходимые ответные меры против подобных действий противника.

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