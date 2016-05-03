Урегулирование затянувшихся конфликтов обсудят в ходе Всемирного гуманитарного саммита в Стамбуле

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Всемирный гуманитарный саммит пройдет 23-24 мая в Стамбуле. В нем примут участие около 6 тыс. делегатов, в том числе высокопоставленные лица из 80 государств-членов ООН. Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге для журналистов в Нью-Йорке заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен.

По его словам, проведение Всемирного саммита по гуманитарным вопросам вызвано тем, что сегодня от затянувшихся конфликтов, стихийных бедствий и других кризисов по всему миру страдает беспрецедентное число людей.

Стивен О’Брайен напомнил о том, что на сегодняшний день более 125 млн. человек нуждаются в срочной помощи и защите. Примерно 60 млн. человек являются перемещенными лицами. Каждый год жертвами стихийных бедствий становятся 218 млн. человек.

По его словам, в ходе сегмента высокого уровня на Саммите будут обсуждены пять ключевых направлений в сфере гуманитарной деятельности: обеспечение ответственности за предотвращение и прекращение конфликтов; соблюдение законов ведения войны; обеспечение помощью всех нуждающихся; создание условий, при которых люди перестанут нуждаться в помощи; увеличение инвестиций в укрепление гуманитарной деятельности.