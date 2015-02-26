Уорлик: Гибель людей и трагические события прошлого остаются источником боли

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ "Это дни поминовения. Гибель людей и трагические события прошлого остаются источником боли. Это время для примирения". Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Twitter сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

Напомним, сегодня исполняется 23 года со дня трагедии в Ходжалы.

В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в городе, взятом в осаду, примерно 2500 ходжалинцев, покинули город в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 мирных жителей взяли в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 граждан стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обеих родителей, 130 - одного из них.