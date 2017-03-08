Уорлик: "Необходимо говорить о возврате территорий Азербайджану"

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ "Статус-кво в зоне карабахского конфликта не является стабильным, что повышает риск возобновения войны".
Как передает Report, об этом заявил экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик «Голосу Америки».
«Наступление мира изменит в регионе все» - отметил он.
Бывший дипломат, заявил, что oба президента должны проявить готовность двигаться вперед. "Оба – не один или другой, но оба должны решить, что пришло время для мира. А мир приносит новые риски», - заявил он.
Экс-дипломат подчеркнул, что «необходимо обсудить статус Нагорного Карабаха, однако также необходимо говорить о возврате территорий Азербайджану».
News DepartmentАвтор новости
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