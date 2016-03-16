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    Уорлик: Надеемся посетить регион в ближайшее время

    Сопредседатели МГ ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта планируют посетить регион в ближайшее время

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта планируют посетить регион в ближайшее время.

    Об этом Report заявил сопредседатель МГ ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

    "Даты визита в регион пока не определены, но мы надеемся, что посетим его в ближайшее время", - заявил Уорлик.

    Напомним, посредники обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта 3-4 декабря в Белграде в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. 19 декабря в швейцарском Берне состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении с участием сопредседателей МГ ОБСЕ. 

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