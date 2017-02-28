Состоялись похороны шехида Агшина Абдуллаева - ФОТО

Шеки. 28 февраля. REPORT.AZ/ Состоялись похороны ставшего шехидом военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана Агшина Исмаил оглу Абдуллаева.

Как сообщает северо-западное бюро Report, шехид предан земле в родном селе Киш.

На похоронах принимали участие руководство района, представители министерства обороны, сотрудники Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу, районная общественность, родные шехида, офицеры и солдаты военной части, где он служил.

Выступившие выразили соболезнования близким шехида и заявили, что его кровь не останется не отмщенной.

Шехида проводили в последний путь под оружейные залпы военного оркестра. Флаг Азербайджана, которым был накрыт гроб с шехидом, вручили его отцу.