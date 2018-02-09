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    Сопредседатели МГ ОБСЕ встретились в Ереване с Сержем Саргсяном

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян 9 февраля принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика, прибывших в Ереван в рамках регионального визита, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    По информации пресс-службы президента Армении, сопредседатели представили Саргсяну результаты встреч, проведенных в Баку.

    Напомним, посредники прибыли в Баку 6 февраля, где 7 февраля провели встречи с официальными лицами. 

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