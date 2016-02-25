Сопредседатель МГ ОБСЕ посетит мероприятие, посвященное памяти жертв Ходжалинской трагедии

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик посетит мероприятие, посвященное памяти жертв Ходжалинской трагедии, сегодня в Вашингтоне. Об этом Report заявил Д. Уорлик.

"Мы хотим почтить все жертвы трагедий, которые произошли во время нагорно-карабахского конфликта. Мы надеемся, что большое количество жертв этого конфликта, которые продолжают появляться и по сей день, и среди которых особенно много невинных гражданских лиц, поможет сосредоточить внимание президентов на необходимости урегулирования путем переговоров", - заявил посредник.

Д. Уорлик отметил, что он, как сопредседатель Минской группы, готов работать со своими французским и российским коллегами и сторонами конфликта, чтобы продвинуть урегулирование. "Сейчас самое время для мира", - подчеркнул он.