Содокладчики ПАСЕ по Азербайджану и Армении призвали стороны конфликта вернуться за стол переговоров

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану и Армении выразили озабоченность в связи с эскалацией насилия в районе села Алханлы Физулинского района 4 июля.

Как сообщает Report, содокладчики по Армении Алан Мил и Джузеппе Галати и содокладчики по Азербайджану Штефан Шеннах и Сезар Флорин Преда выразили соболезнования семье погибших и призвали стороны уважать перемирие и вернуться за стол переговоров.

Они подчеркнули, что конфликт не имеет военного решения и напомнили двум странах их обязательства по мирному решению споров.

Отметим, что вооруженные силы Армении 4 июля в районе 20:00 с позиций, расположенных на оккупированных территориях Азербайджана, совершили очередную провокацию, подвергнув обстрелу из минометов и гранатометов территории проживания гражданского населения и нахождения гражданских объектов в селе Алханлы Физулинского района с целью уничтожения гражданского населения и умышленного уничтожения личного имущества граждан.

В результате жители села Алханлы - Сахиба Идрис гызы Аллахвердиева 1966 г.р., ее внучка Захра Эльнур гызы Гулиева 2016 г.р. погибли. Еще одно гражданское лицо Салминаз Ильтифат гызы Гулиева 1965 г.р. госпитализирована с тяжелыми телесными ранениями. По данному факту в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.