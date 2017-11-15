СМИ: Путин и Саргсян обсудят урегулирование карабахской проблемы

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президенты России и Армении Владимир Путин и Серж Саргсян обсудят сегодня ситуацию вокруг урегулирования карабахской проблемы.

Как передает Report, так полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Как отмечают эксперты, переговоры Путина и Саргсяна проходят практически сразу же после переговоров Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, поэтому не исключено, что лидеры РФ и Армении затронут карабахский вопрос.

"Москва, часто это не афишируя, тем не менее, занята процессом карабахского урегулирования и занята более активно, чем члены Минской группы ОБСЕ. То есть, безусловно, все это коррелируется с их мнением и участием, здесь Москва свою особую линию не играет, но, тем не менее, здесь она более активна, потому что для нее это более важно. Поэтому, я думаю то, что говорилось между Путиным и Эрдоганом, будет озвучено и на встрече Путина и Саргсяна", — заявил РИА Новости координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Скаков.

В этой связи Скаков отметил и запланированные на следующую неделю визиты главы МИД РФ Сергея Лаврова в Азербайджан и Армению.