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    СМИ: Путин и Саргсян обсудят урегулирование карабахской проблемы

    Здесь Москва свою особую линию не играет, но, тем не менее, здесь она более активна, потому что для нее это более важно

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президенты России и Армении Владимир Путин и Серж Саргсян обсудят сегодня ситуацию вокруг урегулирования карабахской проблемы.

    Как передает Report, так полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

    Как отмечают эксперты, переговоры Путина и Саргсяна проходят практически сразу же после переговоров Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, поэтому не исключено, что лидеры РФ и Армении затронут карабахский вопрос.

    "Москва, часто это не афишируя, тем не менее, занята процессом карабахского урегулирования и занята более активно, чем члены Минской группы ОБСЕ. То есть, безусловно, все это коррелируется с их мнением и участием, здесь Москва свою особую линию не играет, но, тем не менее, здесь она более активна, потому что для нее это более важно. Поэтому, я думаю то, что говорилось между Путиным и Эрдоганом, будет озвучено и на встрече Путина и Саргсяна", — заявил РИА Новости координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Скаков.

    В этой связи Скаков отметил и запланированные на следующую неделю визиты главы МИД РФ Сергея Лаврова в Азербайджан и Армению.

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