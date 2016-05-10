Самед Сеидов: Переговоры нарушает Армения

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "Армения всеми средствами пытается нарушить переговорный процесс".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сообщил глава делегации парламента Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов.

"Переговоры приводят к изменению статуса-кво. Все международные организации сделали заявления об изменении статуса-кво. Они пытаются всеми средствами нарушить, разрушить это. Переговоры нарушает только Армения", - подчеркнул С.Сеидов.