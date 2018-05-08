Самед Сеидов: Нагорно-карабахский конфликт представляет угрозу для Европы

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ "Нагорно-карабахский конфликт не заморожен, он продолжается. Есть очень тяжелые последствия этого".

Как сообщает Report, об этом в ходе второй сессии 15-го заседания комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз - Азербайджан сказал глава азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов.

С.Сеидов отметил, что Армения несколько раз пыталась вывести произведенную в Нагорном Карабахе продукцию на рынки России и Казахстана:

"После жесткой реакции Азербайджана эти попытки были пресечены. Этот вопрос должен быть решен и на уровне Европейского союза. В Нагорном Карабахе и других очагах конфликтов имеют место опасные тенденции. Международное право на стороне Азербайджана. Но иногда пытаются очернить Азербайджан, говорят, что якобы в стране нарушаются права и свободы человека. Это неправда. Нагорно-карабахский конфликт создает угрозу не только для региона Южного Кавказа, но и для Европы и поэтому должен быть решен".