Сопредседатель МГ ОБСЕ: Пришло время для серьезных переговоров на высоком уровне для урегулирования карабахского конфликта

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Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Возможность начала боевых действий на линии соприкосновения Армении и Азербайджана беспокоит всех посредников урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report, об этом заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогланд в интервью "Голосу Америки".

Р. Хогланд с сожалением отметил, что инциденты между двумя сторонами конфликта происходят до сих пор.

При этом, американский сопредседатель напомнил, что на встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве 28 апреля было заявлено, что конфликт должен быть решен мирным путем и "мы должны надеяться на это". Американский сопредседатель также отметил, что пришло время для серьезных переговоров на высоком уровне, чтобы "раз и на всегда решить проблему".

Отвечая на вопрос о том, что не помешают ли противоречия между США и Россией урегулированию конфликта, Р. Хогланд выразил уверенность, что две страны будут работать в этом направлении: "Отношения между США и РФ не окажут негативного влияния на данный процесс".

Р. Хогланд также прокомментировал заявления ряда экспертов о том, что Россия заинтересована в сохранении конфликта в Карабахе и о том, что США должны быть активно вовлечены в урегулирование конфликта: "Заверяю, что Россия не хочет конфликта между Азербайджаном и Арменией. Это подорвет стабильность в регионе. Это также идет вразрез с интересами России. Конечно, интересы США и России будут отличаться. Но это не означает, что мы не может вместе решать проблемы. Я согласен с мнениями о том, что США должны быть активно вовлечены в процесс. У нас сейчас новая администрация. Вашингтон еще рассматривает различные версии внешней политики. Давайте подождем немного и посмотрим, что произойдет".

Говоря о возможности организации администрацией президента США Дональда Трампа встречи между сторонами конфликта, дипломат отметил, что такое возможно, "но в процессе установления мира, основные переговоры зависят от высокопоставленных лиц двух государств".