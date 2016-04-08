 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск возобновлен

    В течение пяти часов стороны смогут забрать оставшиеся на поле боя тела военнослужащих

    В течение пяти часов стороны смогут забрать оставшиеся на поле боя тела военнослужащих

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня с 15:00 по бакинскому времени режим прекращения огня на линии соприкосновения войск возобновлен.

    Как сообщает Report, на данный момент азербайджанская сторона полностью соблюдает режим прекращения огня.

    При посредничестве Бакинского офиса ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста планируется предоставить обеим сторонам время до 20:00, чтобы забрать оставшиеся на поле боя тела.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi