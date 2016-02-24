Религиозные деятели Азербайджана приняли обращение к мировому сообществу по поводу Ходжалинского геноцида

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане религиозные деятели приняли обращение к лидерам мировых государств, парламентам, международным организациям и Европейскому суду по правам человека в связи с Ходжалинским геноцидом.

Как сообщает Report, обращение подписали председатель УМК Шейх уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде, архиепископ бакинский и Азербайджана Александр, глава общины горских евреев Азербайджана Мелих Евдаев.

"В канун 24-й годовщины геноцида, совершенного в отношении мирных жителей азербайджанского города Ходжалы, выражая волю и чувства миллионов азербайджанцев, мы обращаемся ко всей мировой общественности, ко всем людям доброй воли, вне зависимости от религиозной, языковой, расовой и национальной принадлежности. Мы обращаемся, будучи уверенными, что нет, и не может быть такого народа, такой религии, которые оправдали бы противоречащие общечеловеческим ценностям преступления - насилие, убийства, агрессию.

Факты свидетельствуют, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года тысячи мирных, безоружных и беззащитных жителей Ходжалов были внезапно и жестоко атакованы армянскими вооруженными формированиями. В результате не были пощажены ни старики, ни дети, ни даже беременные женщины, 613 человек были с особой жестокостью умерщвлены, 150 жителей пропали без вести, 1275 человек захвачены в плен и подверглись жестоким пыткам, над трупами были совершены, не укладывающиеся в нормальном сознании действия, а сам город был стерт с лица Земли.

Армянские экстремисты, осуществлявшие на протяжении истории в отношении азербайджанского народа политику этнических чисток, материального и морального террора оккупировали 20 процентов наших исконных земель, обратили в беженцев и вынужденных переселенцев более миллиона наших соотечественников, проводя на захваченных карабахских землях акты вандализма, уничтожили памятники нашей истории, религии и культуры. В этой череде зверств учиненное в Ходжалах стало кульминационной точкой.

Вызывает сожаление, что, несмотря на прошедшие с того времени более чем двадцати лет, до сих пор преступления армянских террористов остаются безнаказанными, четыре известных резолюции Совета Безопасности ООН, призывающие безоговорочное освобождение захваченных азербайджанских земель все еще не выполнены. Нельзя забывать, что подобная безнаказанность, цепной реакцией порождает аналогичные преступления.

Вместе с тем, в результате целенаправленной политики, осуществляемой азербайджанским государством и общественными организациями по восстановлению исторической справедливости, осуществляемых мероприятий, в том числе компании "Справедливость Ходжалам", проводимыми в жизнь азербайджанцами во всем мире, распространение правды об Азербайджане, раскрытие истинного лица захватчика привели к тому, что ряд государств мира и международных организаций уже признали трагедию в Ходжалы актом геноцида.

Но даже на фоне описываемого, страна агрессор склонна с упорством, достойным лучшего применения, политизировать на международной арене некоторые, причем не опирающиеся на исторические факты события вековой давности. Поэтому настойчивое проведение очередной годовщины "жертв" надуманного, исторически не подтвержденного "геноцида" армян, является ничем иным, как фальсификацией истории ради политической конъектуры. Однако покровительствующие подобным фальсификаторам истории должны знать, что рано или поздно, правда восторжествует и справедливость возьмет верх!

Мы, живущие в Азербайджане деятели различных религиозных конфессий, желаем всем народам мира, счастья и процветания ради неотъемлемой части Азербайджана – Карабаха, ради памяти невинных мучеников Ходжалов.

Каждый из нас в священном долгу перед Создателем, перед человечеством за восстановление попранной справедливости. И поэтому мы вновь, обращаясь к религиозным лидерам, парламентам, международным организациям, в Европейский суд по правам человека, призываем сделать все возможное для прекращения армянской агрессии против азербайджанского народа, дать принципиальную политическую, юридическую оценку его преступным действиям и признать массовую бойню, учиненную в Ходжалах, как акт геноцида. Да поможет всем нам Всевышний Создатель в благих деяниях. Аминь!", - говорится в обращении.