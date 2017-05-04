Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ При "Платформе мира между Арменией и Азербайджаном" создан институт "Послов мира".

Как сообщает Report, "Послы мира" - это активные представители гражданского общества различных стран, которые являются членами "Платформы мира между Арменией и Азербайджаном".

Цель проекта помочь Платформе мира в активном и мобильном использовании человеческих ресурсов для распространения идеи быстрого и справедливого мира в рамках принципов и норм, признанных международным правом для урегулирования карабахского конфликта. "Послы мира" обладают следующими правами и обязанностями: Представлять, презентовать и говорить от имени "Платформы мира между Арменией и Азербайджаном" в странах, где они проживают; организовывать всякого рода мероприятия от имени Платформы мира между Арменией и Азербайджаном; доносить до мирового сообщества важность мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного-Карабаха между Арменией и Азербайджаном; координировать свою деятельность и советоваться с секретариатом Платформы мира между Арменией и Азербайджаном.

Со стороны секретариата Платформы мира из каждой страны на звание "Посла мира" номинируется один присоединившийся участник "Платформы мира между Арменией и Азербайджаном". "Послами мира" будут выбраны самые активные участники "Платформы мира между Арменией и Азербайджаном".

На данный момент назначено 7 "Послов мира" : Посол мира от Молдовы – Аурелия Григориу, Посол мира от Украины – Татьяна Крупа, Посол мира от Бельгии – Мишель Ивор, Посол мира от Италии – Доменико Летиция, Посол мира от Польши – Витольд Олейник, Посол мира от Латвии – Алексей Аверьянинков, Посол мира от Сербии – Елена Станкович.