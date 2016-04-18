Президент ПА ОБСЕ: Недавние драматические события в Карабахе продемонстрировали дестабилизирующий потенциал конфликтов

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "Драматические события, произошедшие за последний месяц как в Украине, так и в зоне нагорно-карабахского конфликта в очередной раз продемонстрировали дестабилизирующий потенциал конфликтов и человеческих потерь". Как сообщает Report, об этом заявил президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Илкка Канерва в ходе встречи парламентариев из 15 стран ОБСЕ на границе Германии и Франции для обсуждения урегулирования затяжных конфликтов.

"Наличие политической воли для преодоления разногласий имеет решающее значение для нахождения решений всех конфликтов в регионе ОБСЕ, поэтому очень важен вклад в их урегулирование членов парламента, которые являются важным компонентом любого решения для ОБСЕ", - заявил Канерва.

Он отметил, что эта встреча парламентариев приобретает особую актуальность в связи с недавней военной эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что на встрече приняли участие парламентарии из Азербайджана, Албании, Армении, Австрии, Болгарии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Италии, Литвы, Молдовы, России, Швеции и Швейцарии.