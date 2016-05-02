Президент: Азербайджанская армия продемонстрировала мощь на поле боя, армяне же открывают огонь по гражданскому населению

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева осмотрели разрушенные дома на улице Фикрета Амирова в городе Тертер, пострадавшем в результате обстрела захватнической армянской армией из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о том, что в результате злодеяний армян в населенных пунктах Тертера пострадали 256 домов, 4 школы, 2 врачебных пункта, 1 детский сад, 32 дома разрушены полностью.

В беседе с жителями президент Ильхам Алиев отметил, что нанесенный ущерб в скором времени будет устранен.

Затем глава государства и его супруга прибыли в село Гапанлы Тертерского района, расположенное в 200 метрах от линии фронта. Они побывали во дворе жителя села Аббаса Аббасова, дом которого был разрушен в результате артиллерийского обстрела. В результате открытого врагом артиллерийского огня в этом селе пострадали 55 домов. 14 из них полностью разрушены.

Во время беседы с жителями президент Ильхам Алиев отметил, что наша армия продемонстрировала свою мощь на поле боя, армяне же открывают огонь по гражданскому населению. Глава государства подчеркнул, что в этом селе также будут приняты все меры для устранения последствий разрушений от вражеских пуль и снарядов.

Жители поблагодарили президента Ильхама Алиева и его супругу Мехрибан Алиеву. Они отметили, что живут, находясь лицом к лицу с врагом, потому что рассчитывают на Верховного главнокомандующего и могущественную Азербайджанскую армию.