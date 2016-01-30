Президент Азербайджана: "Наша основная задача - восстановление территориальной целостности"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Нагорный Карабах является исконной азербайджанской землей. Это – земля наших предков. Азербайджанский народ и государство никогда не смирятся с этой ситуацией".

Как сообщает Report, об этом на встрече с группой молодежи, прошедшей по случаю 20-летия Первого форума азербайджанской молодежи, заявил президент Ильхам Алиев.

Глава государства выразил абсолютную убежденность в том, что страна восстановит нашу территориальную целостность, азербайджанцы вернутся к родным очагам, вернутся в Нагорный Карабах, а также на исторические азербайджанские земли.

"Нынешняя Армения – это историческая азербайджанская земля. Если посмотреть на карты, изданные в начале прошлого века, то можно увидеть, что подавляющее большинство названий городов на них имеют азербайджанское происхождение. Возникновение армяно-азербайджанской войны, конечно, является большим преступлением, совершенным против нашей государственности, государства, народа", - сказал далее президент Ильхам Алиев.

Он отмети, что конечно, у Армении были крупные покровители, они есть и сегодня. "Вам хорошо известно об этом, и причина неразрешенности вопроса именно в этом, потому что Армения – не одна, у нее есть большие покровители, сторонники.

"Мировые силы, – речь идет не только о мировом армянстве, – крупные государства по различным причинам фактически обусловливают оккупационную политику Армении. Но я еще раз хочу сказать, и вы, молодежь, должны знать это: наша основная задача - восстановление территориальной целостности нашей страны, возвращение на исторические земли, в том числе азербайджанское население должно вернуться и вернется на территорию нынешней Армении", - подчеркнул президент.

По его словам, конечно, это займет время: "Но это – наша цель, священная цель. Все мы должны жить этой целью. Сегодняшнее успешное развитие Азербайджана, а также рост нашего населения, уверен, приведут к этому. То есть своей работой мы должны ежедневно приближать этот день".

"Деятельность сопредседателей Минской группы абсолютно бессмысленна"

Президент Азербайджана выразил сожаление в связи с тем обстоятельством, что армянская сторона пытается затянуть время. Очень сожалею, что сопредседатели Минской группы, которым надлежит непосредственно заниматься данным вопросом, стремятся не к урегулированию, а к замораживанию конфликта.

"Их сегодняшняя деятельность абсолютно бессмысленна. Они не только не оказывают давления на Армению, но и защищают ее от возможных проблем. Посмотрите, к чему привела их провокационная деятельность на последних слушаниях в Совете Европы. Спрашивается: кем они себя возомнили? То есть будут оказывать давление на все международные организации? Давать указания всем международным организациям?", - сказал далее глава государства.

Он напомнил о том, что Совет Европы, как международная организация, вынес этот вопрос на повестку дня. Был назначен докладчик.

"Правда, Азербайджан уже 15 лет наладил связи с этой организацией и в отношениях отнюдь не всегда был беспроблемный период. Однако Совет Европы впервые в 2005 году принял резолюцию, осуждающую армянскую оккупацию", - напомнил глава азербайджанского государства.

Он указал, что в данном документе указано, что Армения оккупировала азербайджанские земли: "Конечно, в Совете Европы есть разные люди. Есть люди, занимающие антиазербайджанскую позицию, достаточно много исламофобов. Есть те, кто вообще солидарны с Арменией, связаны с армянским лобби. Я был членом организации, знаю это. Но эта организация вынесла сейчас этот вопрос на повестку дня. Сопредседатели Минской группы оказывают на них давление, чтобы этот вопрос не рассматривался. Именно из-за этой провокационной деятельности нам не хватило 4 голосов для принятия резолюции".

На его взгляд, можно дать лишь отрицательную оценку деятельности сопредседателей Минской группы: "Я говорил и говорю им в лицо. Сегодня говорю об этом открыто, чтобы знала и общественность. Сопредседателям МГ ОБСЕ принадлежит самая большая роль в том, что вопрос не решается. Почему? Потому что имеют место двойные стандарты. В чем причина? Спрашиваешь – ответа нет. Это тоже своего рода тактика. Когда вопрос не устраивает, на него не отвечают. Но мы знаем ответ – двойные стандарты. Конечно, и вы здесь должны знать, и азербайджанский народ должен знать. Точнее, знает, но я скажу это. Здесь играет роль религиозный фактор. Мы – мусульмане, поэтому к нам относятся с позиции двойных стандартов. Особенно в нынешний период, когда исламофобия в Европе достигла пиковой отметки".