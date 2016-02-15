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    Представитель МККК: Надеемся, что в этом году будет прогресс в вопросе обмена информацией о без вести пропавших

    Это гуманитарная проблема, ее нельзя политизировать

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ "Идет сбор информации о возможных местах захоронений, свидетелях, биологических данных. В заявлении по итогам одной из встреч президентов Армении и Азербайджана отражено намерение об обмене информацией о без вести пропавших посредством МККК".

    Как сообщает Report, об этом заявила глава делегации Международного комитета Красного креста (МККК) в Ереване Каролин Дуйез (Caroline Douilliez) в интервью армянским СМИ. 

    "Надеемся, что в этом году будет прогресс в данном направлении. Необходимо констатировать, что поиск мест захоронений и идентификация останков долгий процесс, и не все семьи получат ответ", - заявила К. Дуйез.

    "Это гуманитарная проблема, ее нельзя политизировать, и стороны осознают это", - добавила она. 

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