Посольство Кыргызстана прокомментировало деятельность сотового оператора "О!" на оккупированных территориях Азербайджана

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "Кыргызстан выступает за территориальную целостность Азербайджана и урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха политическими средствами". Об этом Report заявили в посольстве Кыргызстана в Азербайджане, комментируя вопрос относительно осуществления кыргызским сотовым оператором "О!" компании "NUR Telekom" международных телефонных звонков на оккупированные территории Азербайджана и представившим Нагорный Карабах как часть территории Армении.

В посольстве также отметили, что Кыргызская Республика придерживается принципов суверенитета, независимости, территориальной целостности каждого государства, с которым установил дипломатические отношения: "Посольство КР в срочном порядке направило данную информацию в МИД Кыргызской Республики с просьбой разобраться в данной ситуации и оказать содействие в срочном удалении или корректировании информации на сайте сотовой компании "О!" относительно Нагорного Карабаха". В посольстве подчеркнули, что будут контролировать данный вопрос и отметили, что обращение азербайджанской стороны относительно поездок в Нагорный Карабах доведено до сведения населения Кыргызстана.

В посольстве также сообщили, что по данным ряда СМИ, кыргызский сотовый оператор "NUR Telekom", работающий под брендом "О!", был создан ведущей в Казахстане инвестиционной компанией "Visor Group" и принадлежит казахской "Visor Holding". Соучредителем этой компании был сын бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева - Максим Бакиев.