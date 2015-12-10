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    Посол Израиля: Мы прекрасно знаем, что Азербайджан не страна, которая разжигает войны

    Израиль примет любое соглашение, достигнутое между сторонами, и которое принимает во внимание суверенитет Азербайджана

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ "Мы верим, что любое решение нагорно-карабахского конфликта может быть достигнуто путем прямых переговоров между двумя сторонами".

    Об этом в интервью Report заявил посол Израиля в Азербайджане Дан Став.

    "Основываясь на нашем опыте, мы знаем ужасную цену войны. Мы прекрасно знаем, что Азербайджан не страна, которая разжигает войны", - отметил посол, добавив, что Израиль примет любое соглашение, достигнутое между сторонами, и которое принимает во внимание суверенитет Азербайджана.

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