Посол Израиля: Мы прекрасно знаем, что Азербайджан не страна, которая разжигает войны

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ "Мы верим, что любое решение нагорно-карабахского конфликта может быть достигнуто путем прямых переговоров между двумя сторонами".

Об этом в интервью Report заявил посол Израиля в Азербайджане Дан Став.

"Основываясь на нашем опыте, мы знаем ужасную цену войны. Мы прекрасно знаем, что Азербайджан не страна, которая разжигает войны", - отметил посол, добавив, что Израиль примет любое соглашение, достигнутое между сторонами, и которое принимает во внимание суверенитет Азербайджана.