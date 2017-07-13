Посол Франции: Выступаем за непосредственный диалог между Азербайджаном и Арменией

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Франция выступает за непосредственный диалог между Азербайджаном и Арменией и по вопросу нагорно-карабахского урегулирования.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на пресс-конференции заявил посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье, комментируя встречу глав МИД Азербайджана и Армении 11 июля в Брюсселе.

"С этой точки зрения можем выразить лишь удовлетворение, что встреча министров состоялась. Вопрос не имеет военного решения. Необходимо вести переговоры, проводить регулярные встречи", - сказал он.

По его словам, встречи министров иностранных дел могут привести к положительному прогрессу, став основой для проведения встречи президентов двух стран.