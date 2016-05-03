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    ​Посол Бразилии: Карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках Минской группы ОБСЕ

    Необходимо решать вопрос путем переговоров

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках Минской группы ОБСЕ путем мирных  переговоров. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил посол Бразилии в Армении Эдсон Мариньо Дуарте Монтейро на встрече с журналистами.

    Дипломат подчеркнул, что данный конфликт – чрезвычайно тонкий вопрос. "В последнее время зафиксирована эскалация, насилие на линии соприкосновения. Необходимо решать вопрос путем переговоров. Официальная позиция Бразилии такова, что урегулирование должно происходить в формате Минской группы ОБСЕ", - подчеркнул посол.

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