​Посол Бразилии: Карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках Минской группы ОБСЕ

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках Минской группы ОБСЕ путем мирных переговоров.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил посол Бразилии в Армении Эдсон Мариньо Дуарте Монтейро на встрече с журналистами.

Дипломат подчеркнул, что данный конфликт – чрезвычайно тонкий вопрос. "В последнее время зафиксирована эскалация, насилие на линии соприкосновения. Необходимо решать вопрос путем переговоров. Официальная позиция Бразилии такова, что урегулирование должно происходить в формате Минской группы ОБСЕ", - подчеркнул посол.