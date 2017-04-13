Политический аналитик из Молдовы присоединился к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном"

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель директора "Института Эффективной Политики" Молдовы, политический аналитик, доктор исторических наук Руслан Шевченко сделал заявление в связи с присоединением к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном".

Как сообщает Report, в заявлении говорится: "Последствиями войны всегда будут всеобщее бедствие и разрушения. По этой причине очень важно скорейшее мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, учитывая при этом территориальную целостность и суверенитет Армении и Азербайджана, а также международно-признанные границы обоих государств. Также является важным выполнение принятых Советом Безопасности ООН соответствующих резолюций, резолюций и решений других международных организаций. Хочу подчеркнуть важность усилий Минской Группы ОБСЕ, направленных на мирное урегулирование конфликта. Два народа когда-то имели добрососедские отношения, которые были сформированы в результате многовекового мирного сосуществования. По причине неразрешенности конфликта сегодня представления этих народов друг о друге формируется только в контексте войны. И это очень ужасно. Я поддерживаю идею мирного сосуществования людей и мирного решения затянувшихся конфликтов. Люди должны жить в мире и безопасности, и я верю, что Мир наступит. По причинам указанными выше, я хочу поддержать эту инициативу и заявляю о присоединении к "Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном", основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".