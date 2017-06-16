Похоронен погибший военнослужащий Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

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Гусар. 16 июня. REPORT.AZ/ Погибший военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана был похоронен.

Как сообщает северное бюро Report, сегодня в Аллее Шехидов в родном Гусаре был предан земле шехид Шахвеледов Султан Нияз оглу 1994 г.р.

В церемонии похорон приняли участие сотрудники министерства обороны, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, официальные лица Исполнительной власти Гусарского района, представители общественности и родственники шехида.

После залпового огня шехид был предан земле, членам семьи был передан трехцветный флаг, в который был завернут гроб с телом шехида.

Аллах рехмет элясин!