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    Похоронен погибший военнослужащий Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

    Членам семьи был передан трехцветный флаг, в который был завернут гроб с телом шехида© Report.az

    Гусар. 16 июня. REPORT.AZ/ Погибший военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана был похоронен.

    Как сообщает северное бюро Report, сегодня в Аллее Шехидов в родном Гусаре был предан земле шехид Шахвеледов Султан Нияз оглу 1994 г.р.

    В церемонии похорон приняли участие сотрудники министерства обороны, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, официальные лица Исполнительной власти Гусарского района, представители общественности и родственники шехида.

    После залпового огня шехид был предан земле, членам семьи был передан трехцветный флаг, в который был завернут гроб с телом шехида.

    Аллах рехмет элясин!

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