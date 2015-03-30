Первый заместитель председателя ММ: Армянские оккупанты демонстрируют действия, противоречащие принципам международного права

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров встретился с находящейся в стране делегацией под руководством члена Национальной Ассамблеи Корейской Республики, бывшего председателя Ассамблеи Канг Чанг Хина. Об этом заявили Report в парламенте.

Зияфет Аскеров, говоря о нынешнем уровне отношений между Азербайджаном и Кореей, подчеркнул особую роль взаимных визитов глав государств и межпарламентской дружбы в развитии этих отношений. Заместитель председателя отметил, что между двумя странами интенсивно развиваются связи в сфере политики, экономики, культуры и в других сферах. На сегодняшний день многие известные корейские компании успешно осуществляют деятельность в Азербайджане: "Неслучайно строительство ряда важных спортивных арен для проведения первых Европейских игр поручено именно корейским компаниям. В то же время, Азербайджан инвестировал в Корею около полумиллиарда долларов. Это показатель высокого уровня экономических связей между странами".

В ходе беседы Зияфет Аскеров затронул армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, отметив, что более 20 лет 20% территорий Азербайджана находится под оккупацией Армении: "В стране есть более 1 млн. беженцев и вынужденных переселенцев. Армянские оккупанты не выполняют 4 резолюции ООН по урегулированию конфликта, демонстрируя действия, противоречащие принципам международного права". Заместитель председателя также проинформировал гостей об учиненном армянами Ходжалинском геноциде.

Канг Чанг Хи, выразивший благодарность за встречу, отметил, что отношения между Азербайджаном и Кореей основаны на исторических корнях. Он поздравил азербайджанский народ с тем, что страна является хозяином первых Европейских игр и выразил уверенность, что игры пройдут на высоком уровне. Он отметил, что наряду со строительством корейские компании проявляют интерес и к нефтегазовой сфере, и попросил поддержку в этом вопросе со стороны Азербайджана. Канг Чанг Хи также выразил уверенность в справедливом урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках норм международного права.

В заключение встречи были обсуждены другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.