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    Офицер-координатор офиса НАТО: Эскалация нагорно-карабахского конфликта может оказать влияние на весь регион

    Лахью: НАТО поддерживает продолжение переговоров в формате Минской группы ОБСЕ

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Рост напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта может оказать влияние на весь регион. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом журналистам заявил офицер-координатор офиса НАТО на Южном Кавказе Уильям Лахью. 

    "Всегда, когда имеется конфликт, это плохо не только для тех, кто непосредственно включен в конфликт, но и для всех вокруг", - заявил Лахью.

    Он напомнил, что руководство Североатлантического альянса уже выразило беспокойство в связи с эскалацией ситуации.

    По его словам, НАТО поддерживает продолжение переговоров в формате Минской группы ОБСЕ и мир в регионе.

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