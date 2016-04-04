Офицер-координатор офиса НАТО: Эскалация нагорно-карабахского конфликта может оказать влияние на весь регион

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Рост напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта может оказать влияние на весь регион. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом журналистам заявил офицер-координатор офиса НАТО на Южном Кавказе Уильям Лахью.

"Всегда, когда имеется конфликт, это плохо не только для тех, кто непосредственно включен в конфликт, но и для всех вокруг", - заявил Лахью.

Он напомнил, что руководство Североатлантического альянса уже выразило беспокойство в связи с эскалацией ситуации.

По его словам, НАТО поддерживает продолжение переговоров в формате Минской группы ОБСЕ и мир в регионе.