 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Очередной номер журнала "Мир дипломатии" МИД Азербайджана посвящен Ходжалинской трагедии

    В специальный номер вошли материалы, в которых рассказывается о трагическом событии, дан подробный анализ произошедшему

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Вышел в свет специальный номер журнала "Мир дипломатии" МИД Азербайджана, посвящённый 24-й годовщине Ходжалинской трагедии, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В специальный номер вошли материалы, в которых рассказывается об этом трагическом событии, дан подробный анализ произошедшему, в том числе и процессы оккупации азербайджанских земель армянскими военными формированиями, приведшие к трагедии.

    Наряду с этим в номере представлены международные юридические доказательства геноцида в отношении мирного населения азербайджанского города Ходжалы, совершенные военными формированиями Армении.

    В спецномер также включены официальные документы по признанию 11 странами мира Ходжалинской трагедии геноцидом.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi