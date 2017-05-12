Обсуждены направления будущей деятельности Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В офисе Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном состоялось очередное собрание членов Платформы Мира: председателя Международно го Евразийского фонда печати (МФЕП) Умуда Мирзаева, директора Центра истории Кавказа, старшего научного сотрудника Института права и прав человека НАНА Ризвана Гусейнова, депутата из Удмуртской Республики (Российская Федерация) Эльгиза Гаджиева с со-координатором Платформы Мира от Азербайджана Орханом Набиевым, сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Платформы.

На встрече были обсуждены текущее состояние дел и направления будущей деятельности Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном.