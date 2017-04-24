Назначен посол мира "Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном" от Польши

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Cокоординаторы "Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном" Сюзан Джагинян и Орхан Набиев встретились с председателем Ассоциации Польско-Азербайджанского Сотрудничества Витольдом Олейником, который также является членом Платформы Мира. Как сообщает Report, на встрече были обсуждены дальнейшие планы "Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном".

Сокоординатор Платформы от Азербайджана Орхан Набиев, детально ознакомил гостя с нынешней деятельностью и рассказали о будущих планах "Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном". В свою очередь Сокоординатор Платформы от Армении Сюзан Джагинян, поблагодарила гостя за сотрудничество с "Платформой Мира между Арменией и Азербайджаном". В ходе встречи были достигнуты соглашения о взаимном сотрудничестве "Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном" с "Ассоциацией Польско-Азербайджанского Сотрудничества". В свою очередь Олейник позитивно отнёсся к деятельности Платформы. Гость также пообещал со своей стороны и от лица организации, которую он возглавляет, содействовать миротворческой деятельности и мобилизовать свои возможности по этому направлению.

В конце встречи сокоординаторы объявили о назначении Витольда Олейника "Послом Мира" от Польши.