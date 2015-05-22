Нагорно-карабахское урегулирование обсуждено в Белграде

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В Белграде состоялась встреча действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Сербии Ивицы Дачича с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, на встрече также приняли участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик и спецпредставитель по Южному Кавказу Ангело Гнадингер.

В ходе встречи была обсуждена текущая ситуация вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Ивица Дачич выразил поддержку сербского председательства спецпредставителям и сопредседателям Минской группы ОБСЕ и дал оценку их работе.