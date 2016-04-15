Нагорно-карабахский конфликт обсужден в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Рост напряженности на линии соприкосновения войск в зоне нагорно-карабахского конфликта обсужден в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ. Как сообщает Report, в ходе заседания, состоявшегося в Вене 14 апреля, с заявлением выступило представительство Азербайджана при ОБСЕ.

В заявлении с сожалением отмечается, что армянская сторона использует в своих целях ОБСЕ для распространения ложных обвинений против Азербайджана.

Отмечается, что Армения, в ущерб мирному процессу по урегулированию конфликта, стала инициатором провокации, которая привела к вспышке крупномасштабных военных операций, в результате чего пострадали и мирные жители.

"Для борьбы с провокацией и обеспечения безопасности гражданского населения, Командование ВС Азербайджана предприняло эффективные контр-меры", - отмечается в заявлении.

Представительство Азербайджана поприветствовало посреднические усилия России, которые помогли достичь соглашения о восстановлении режима прекращения огня на уровне начальников генеральных штабов Азербайджана и Армении в Москве 5 апреля.

В заявлении также содержится призыв к странам-членам ОБСЕ и Минской группе убедить Армению строго соблюдать соглашение о прекращении огня. "Пока мы наблюдаем попытки армянской стороны перегруппировать свои силы вместо того, чтобы конструктивно участвовать в переговорах", - говорится в заявлении.

"Продолжение оккупации территорий Азербайджана со стороны армянских войск является основным источником насилия. События начала апреля доказали, что отсутствие субстантивных переговоров и надежды на хрупкий режим прекращения огня являются просчетом", - отмечает представительство Азербайджана при ОБСЕ.

В заявлении также говорится, что Азербайджан по-прежнему готов к переговорам на пути к политическому решению конфликта.