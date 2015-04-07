​Национальное агентство новостей Аргентины извинилось перед Азербайджаном

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Во время проведения в Армении международного медиафорума 18-23 марта текущего года был организован визит некоторых участников на оккупированные территории Азербайджана через границу Армении. Среди них была журналист Национального агентства новостей Аргентины Telam Мария Лаура Карпинета (Carpineta), которая после незаконного визита разместила на интернет-сайте агентства статью, отражающую позицию армянской стороны в этом вопросе.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, по данному вопросу посольство Азербайджана в Аргентине связалось с руководством агентства Telam. Посольство заявило, что журналист агентства незаконно посетила оккупированные территории Азербайджана, тем самым нарушив соответствующее законодательство Азербайджана, в связи с чем она будет внесена в "список нежелательных лиц", в то же время посольство довело до внимания агентства неприемлемость размещенной на интернет-сайте статьи. Посольство также предоставило агентству Telam подробную информацию об оккупации Арменией азербайджанских земель.

Вскоре после этого, указанная статья была удалена с интернет-сайта агентства Telam. В то же время, руководство агентства направило официальное письмо с извинениями посольству Азербайджана.