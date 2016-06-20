В Санкт-Петербурге проходит встреча президентов России и Армении

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге началась встреча президентов России и Армении Владимира Путина и Сержа Саргсяна в рамках обсуждения урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Глава Армении в ходе встречи с президентом России подчеркнул, что вопрос Нагорного Карабаха должен быть решен исключительно мирным путем.

Как ожидается, далее состоится встреча Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем все три президента проведут совместные переговоры.