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    В Санкт-Петербурге проходит встреча президентов России и Армении

    Саргсян: Вопрос Нагорного Карабаха должен быть решен мирным путем

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге началась встреча президентов России и Армении Владимира Путина и Сержа Саргсяна в рамках обсуждения урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Глава Армении в ходе встречи с президентом России подчеркнул, что вопрос Нагорного Карабаха должен быть решен исключительно мирным путем.

    Как ожидается, далее состоится встреча Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем все три президента проведут совместные переговоры.

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