Начальник штаба: ОДКБ не окажет поддержку сепаратистам Нагорного Карабаха в случае начала войны

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не окажет поддержку сепаратистам Нагорного Карабаха в случае начала войны.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил начальник объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров во время телемоста Москва-Ереван-Астана-Бишкек-Минск "Основные угрозы военной безопасности для государств-членов ОДКБ".

По его словам, все соглашения ОДКБ подписывала конкретно с Арменией и, соответственно, у нее есть определенные обязательства только перед Ереваном.

Начальник объединенного штаба особо отметил, что ОДКБ не имеет полномочий вмешиваться в тот или иной конфликт, в котором принимает участие какая-либо страна, являющаяся членом организации, без соответствующей просьбы об оказании поддержки.