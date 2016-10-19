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    На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут Христо Христов, Саймон Тиллер и Александр Непокрытых

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 20 октября 2016 года на линии противостояния войск Азербайджана и Армении у села Ашагы Абдурахманлы Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Христо Христов, Саймон Тиллер и представитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) полковник-лейтенант Александр Непокрытых.

    Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Жири Аберле, Питер Шведберг и представитель ГПВУ майор Кристиан Хирш.

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